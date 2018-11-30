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BM'den "Deyrizor'daki hava saldırılarında siviller hedef oluyor" uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Suriye'nin Deyrizor ilinden hava saldırılarının sivillere zarar verdiğine dair endişe verici haberler almaya devam ediyoruz. Hastanelerin ve sivil altyapıların hedef alınması kabul edilemez"

30 Kasım 2018 Cuma 22:31
BM'den "Deyrizor'daki hava saldırılarında siviller hedef oluyor" uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin Deyrizor iline düzenlenen hava saldırılarında, sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberler aldıklarını belirterek, "Hastane ve sivil altyapıların hedef alınması kabul edilemez." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Deyrizor'daki hava saldırılarında bir hastane ile el-Kaşma köyündeki bir hapishanenin vurulması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil ve mahkumun öldüğü ve yaralandığını belirtti.

Sözcü Dujarric, "Suriye'nin Deyrizor ilinden hava saldırılarının sivillere zarar verdiğine dair endişe verici haberler almaya devam ediyoruz. Hastanelerin ve sivil altyapıların hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Deyrizor'un doğu kırsalında DEAŞ'ın işgalindeki Heccin ilçesiyle çevresindeki belde ve köylere saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DEAŞ'in elinde tuttuğu Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köyleri saldırılara maruz kalıyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:31
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