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BM'den devletlere "iklim değişikliği" konusunda açık mektup

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, tüm devletlerin iklim değişikliğini engellemek için uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasal yükümlülükleri olduğunu vurguladı

22 Kasım 2018 Perşembe 20:30
BM'den devletlere "iklim değişikliği" konusunda açık mektup

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, uluslararası iklim değişikliğini engellemek ve etkilerini azaltmak için uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasal yükümlülükleri olduğunu bildirdi.

Bachelet, gelecek ay Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenecek "BM İklim Değişikliği Konferansı" öncesinde tüm devletlere açık mektup gönderdi.

Mektubunda dünyada milyonlarca insanın iklim değişikliği tehdidi altında bulunduğunu vurgulayan Bachelet, toplantıya katılacak ülkeleri iklim değişikliğine karşı "etkili, tutkulu, acil ve insan hakları temelli" adımlar atmaya davet etti.

Bachelet, "İklim değişikliği şu anda bile insanların yaşamlarını, hakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve hepimizin bel bağladığı ekosistemleri etkiliyor." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin sonuçları ve küresel ısınmaya dikkati çeken Bachelet, "Bütün milletler, ekosistemler, halklar ve yaşam biçimleri kolay bir şekilde ortadan kalkabilir." uyarısında bulundu.

Bachelet, tüm devletlerin uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde iklim değişikliğini engellemek ve etkilerini azaltmak için yasal yükümlülükleri olduğunu vurgulayarak, harekete geçilmemesi durumunda insanlığın telafisi mümkün olmayan zararlar göreceğini kaydetti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, iklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyelere ulaştığını duyurmuştu.

WMO tarafından bugün yayımlanan raporda, 2016'da 403,3 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki CO2 konsantrasyonun, 2017 yılında 405,5 ppm'ye çıktığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:30
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
  2. iklim değişikli

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