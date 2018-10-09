0553 313 94 23

BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının ortadan kaybolmasından çok ciddi endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

09 Ekim 2018 Salı 12:21
BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği belirtildi.

Haber7'nin haberine göre, BM Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu dile getirildi.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:21
  1. bm
  2. Türkiye
  3. suudi arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak iddialar!
    1. Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak..
    2. Hainler Münbiç'in etrafına hendek..
    3. Vicdanları sızlatan görüntü! Artık..
    4. Elazığ'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda..
    5. Destici'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    6. Talimatı verdi! Vatandaşı bunlara..
    7. Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar
    8. Suudi Arabistan izin verdi:..
    9. Hulusi Akar açıkladı: Bugün başladı
    10. Denetimsiz yayınlarıyla genç nesli..
    11. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    12. Erdoğan Macaristan'dan seslendi:..
    13. AB’ye karşı ortak rest
    14. A Haber'e farklı, Halk TV'ye farklı..
    15. Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!
    16. Erzurum Valiliği'nden yangın açıklaması
    17. Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı..
    18. Vatandaşa karşı işlenen suçlar..
    19. Torunuyla birlikte 70 yaşında..
    20. Prof. Dr. Ziya Kazıcı: Tarihçi,..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı