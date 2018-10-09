BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının ortadan kaybolmasından çok ciddi endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.09 Ekim 2018 Salı 12:21
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği belirtildi.
Haber7'nin haberine göre, BM Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu dile getirildi.
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