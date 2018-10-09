BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı yapılarak, iki ülkenin bir an önce Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında hızlı bir soruşturma yürüterek olayın aydınlatılması gerektiği belirtildi.

Haber7'nin haberine göre, BM Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasından ciddi endişe duyulduğu dile getirildi.