BM’den çarpıcı rapor: Kuzey Kore hâlâ durdurmadı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan raporda, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programı çalışmalarını durdurmadığı ifadesi yer aldı. Kuzey Kore yönetiminin Ortadoğu ve Avrupa’daki birçok yönetime silah gönderdiği ifade edilirken, ülkenin Suriye’deki Beşar Esad rejimiyle askeri işbirliğinin ve silah sevkıyatının hâlihazırda devam ettiği, ayrıca Yemen’deki isyancı Şii Husilere silah gönderildiği vurgulandı.

PYONGYANG: ALARM VERİCİ

Kuzey Kore’ye nükleer programı nedeniyle 2006’dan bu yana yaptırımlar uygulanıyor. Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, ABD’nin önceki gün Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımları duyurmasının ‘alarm verici’ olduğunu açıkladı.