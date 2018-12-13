0553 313 94 23

BM'den Batı Şeria uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti, tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı

13 Aralık 2018 Perşembe 21:31
BM'den Batı Şeria uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres İsrail ve Filistinlilere gerginliğin önlenmesi için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginliğin endişe verici olduğunu ifade eden Guterres, özellikle sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

Guterres, siyasi, dini ve toplum liderlerine şiddete ve şiddeti teşvik edenlere karşı net bir tutum sergilemesi çağrısı da yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde gerilim giderek artıyor. Bölgede son bir haftada yaşanan olaylar, 3 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatına mal oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofra Yahudi yerleşim birimi çevresinde pazar günü bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilerin üzerine ateş açılması sonucu 6 İsrailli yaralandı.

Olayın ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği operasyonları artırdı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da evlere ve ticari alanlara baskın düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:31
  1. Batı Şeria
  2. BM
  3. Doğu Kudüs
  4. Filistin
  5. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
    1. Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına..
    2. "Filistin halkı şehitlerinin kanını..
    3. Aşırı hijyenik olmanın zararları..
    4. Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı
    5. Afrin'de patlama! Yaralılar var
    6. Dengesiz beslenen çocuk öğrenme..
    7. Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl..
    8. Muskat hakkında her şey…
    9. Balıkesir'de fuhuş operasyonu
    10. Babanın çocuklarının elini sobada..
    11. Hashimoto tiroidit belirtileri nelerdir?
    12. Kızgınlığınızı içinize atmayın!
    13. Organize suç örgütüne büyük operasyon!
    14. Afrin'de terör eylemi: 4 ölü
    15. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    16. Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
    17. Ürdün'de binlerce insan sokağa indi!
    18. Harekat öncesi Türkiye-ABD arasında..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    20. İran-İsrail arasında gerilim..
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!