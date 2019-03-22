0553 313 94 23

BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi için kimlik kartı vurgusu

BMMYK'nin Koruma Konularından Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk:- "Bu kartlar, (Arakanlı Müslümanların) kimliklerini ve Myanmar'a geri dönüş haklarını korumak için önemli araçlar"

22 Mart 2019 Cuma 17:40
BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi için kimlik kartı vurgusu

DAKKA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'in güneyindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlardan topraklarına güven içinde geri dönebilmeleri için geçerli kimlik kartları almalarını istedi.

BMMYK'den yapılan basın açıklamasında, Koruma Konularından Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı Volker Türk'ün Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Arakanlı Müslümanların Myanmar’a gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönebilmesi için gerekli koşulların sağlanması konusunda ilgili Bangladeşli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Şimdiye dek 125 binden fazla mültecinin kayıt yaptırdığı ve kimlik kartı aldığının belirtildiği açıklamada Türk'ün, "Bu kartlar, (Arakanlı Müslümanların) kimliklerini ve Myanmar'a geri dönüş haklarını korumak için önemli araçlar." ifadesi aktarıldı.

Açıklamaya göre, "Arakanlı Müslümanların, dünyadaki 'devletsiz' mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğuna" dikkati çeken Komiser Yardımcısı Türk, "Bunların çoğu uygun kimlik belgelerine asla sahip olamadı." dedi.

Kadınlara ve çocuklara özel ihtimam gösterilmesi gerektiğini belirten Türk, "Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplardaki yarım milyondan fazla genç kız ve erkekle birlikte, evlerine geri döndüklerinde Arakanlı Müslümanların geleceğini güvenceye almak ve enerjilerini anlamlı ve üretken faaliyetlere yönlendirmek için artık daha fazla mülteciye daha fazla fırsat sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türk, ayrıca, Arakanlı Müslümanların, Bangladeşli ev sahibi toplumların yaşantısı üzerindeki etkilerinin de ele alınması gerektiğini vurguladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:40
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon
    1. Hayali hasta girişi yapan hastanelere..
    2. Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek,..
    3. Bakan Pekcan, Bursa’da sanayici ve iş..
    4. "Türk-Kürt kardeşliği ezelden gelir,..
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında 30..
    6. Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı..
    7. MHP Malatya milletvekili ve MYK..
    8. "Dünyaya meydan okuyan bir Türkiye..
    9. Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda..
    10. Yıldız Serbest Güreş Şampiyonası başladı
    11. 2 kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra..
    12. Yüksekten düşen adam yaralandı
    13. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    14. Sarıyer Belediye Başkanı Genç,..
    15. Yeni bordo bereliler yeminlerini etti
    16. Erdoğan: "Irak'ta, Suriye'de DEAŞ..
    17. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 Yaralı
    18. Şehit Hüseyin Koroç için mevlid..
    19. Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı..
    20. Asırlık çınarlara vefa ziyareti
    21. Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde,..
    22. Bordo bereliler yemin etti
    23. Eşini öldürdü, polisi aradı
    24. Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    25. Başkan Baran, muhtarlarla veda..
    26. Kaymakam Kendüzler: “Yatırımcıları..
    27. Başkan Sekmen, ESTP’ye konuk oldu
    28. Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley’de yarı..
    29. Almanya ile Türkiye "yapay zeka" ve..
    30. Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'