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BM'den Arakan kararı! 'Soykırım'

Birleşmiş Milletler Myanmar'daki Müslüman katliamıyla ilgili çok önemli bir rapor yayınladı. BM'nin yayınladığı rapor, Myanmar'da binlerce Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesi ve ülkeden kaçmasına yol açan operasyonların 'soykırım amacı' taşıdığını belirtiyor. Myanmar Genelkurmay Başkanı ve diğer generallerin yargı önüne çıkarılmasını isteyen BM, uluslararası topluma da yaptırım ve ambargo çağrısı yaptı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:24
BM'den Arakan kararı! 'Soykırım'

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun en tepesindeki komutanların Arakanlı Müslümanlar'a 'soykırım' amacıyla operasyona giriştiğini duyurdu.

BM insan hakları araştırmacılarının yayınladığı rapor, uluslararası haber ajansları Reuters ve AP tarafından 'son dakika' koduyla dünyaya geçildi.

Myanmar Genelkurmay Başkanı ve diğer generallerin yargı önüne çıkarılmasını isteyen rapora göre, hükümetin başındaki Aung San Suu Kyi'nin de işlenen suçlarda rolü var.

Rapor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Myanmar'a yaptırım uygulanması ve orduya da ambargo getirilmesi için çağrıda bulundu.

Myanmar ordusunun operasyonları, bir yıl önce 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. Binlerce Müslümanın öldürüldüğü operasyonlarda, yakılan köyler haritadan silinmişti.

Ordunun saldırılarından kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığındı, sınırdaki nehirde onlarcası boğuldu.

Bangladeş'te hayata tutunmaya çalışan onbinlerce Arakanlı Müslüman, operasyonun yıldönümünde dev bir protesto gösterisi düzenlemişti. 'Dünyanın en büyük mülteci kampında' "Bir daha asla" pankartı açan sığınmacılar, adalet talep etmişti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:24
  1. Ordu
  2. Myanmar
  3. Arakan
  4. Arakanlı Müslümanlar
  5. Budist zulmü
  6. BM
  7. Birleşmiş Milletler
  8. Soykırım
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