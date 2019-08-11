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BM'den Aden bilançosu: 40 sivil öldü

11 Ağustos 2019 Pazar 18:40
BM'den Aden bilançosu: 40 sivil öldü

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de son dört günde meydana gelen çatışmalarda 40 sivilin öldüğünü, 260 sivilin yaralandığını duyurdu.

BM'nin Yemen Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin hazırlanan ilk raporlara göre, 8 Ağustos tarihinde Aden kentinde patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, "Yemenli ailelerin, Kurban Bayramı'nda sevdiklerini barış içinde kucaklayacakları yerde yas tutuyor olmaları çok üzücü bir durum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten şekilde başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yemenli sivillerin korunması için çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insan haklarına ilişkin hukuka riayet etmeye çağıran Grande, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgedeki ailelerin, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gereksinimlerine güvenli ve özgürce ulaşmaları gerekiyor. Bu bağlamda ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz için yetkililerin insan hakları örgütlerine erişim garantisi vermesini talep ediyoruz."

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.










علي عويضة/ الأناضو


قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 40 مدنيا وإصابة 260 آخرين جراء الاشتباكات في عدن التي اندلعت في الثامن من الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأضاف البيان "قُتل وجرح العشرات من المدنيين منذ 8 آب/ أغسطس عندما اندلع القتال في مدينة عدن، وتشير التقارير الأولية إلى مقتل 40 شخصًا وإصابة 260 آخرين".

وقالت "ليز غراندي" منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وفقاً للبيان "من المفجع أنه خلال عيد الأضحى، تندب العائلات موت أحبائها بدلاً من الاحتفال معاً بسلام ووئام".

وأضافت "غراندي" "المنظمات الإنسانية على الأرض وستواصل عملها، وشاغلنا الرئيسي الآن هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين".

وتابعت المسؤولة الأممية "نحن قلقون للغاية من التقارير التي تفيد بأن المدنيين المحاصرين في منازلهم ينفد منهم الطعام والماء".

ودعت "غراندي" "جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدها لحماية جميع المدنيين اليمنيين، من جميع أنحاء البلاد".

وأضافت "يجب أن تكون العائلات قادرة على الحركة بحرية وأمان لتأمين الأشياء التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة".

وطالبت المنسقة "من السلطات ضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق حتى تتمكن من الوصول إلى الأشخاص بالمساعدات اللازمة".

وشهدت محافظة عدن على مدار الأيام القليلة الماضية معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.

وتسببت المواجهات في مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون، في ظل صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة نظرا لاتساع رقعة المواجهات في أكثر من مدينة ووسط الأحياء السكنية "حرب شوارع".

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:40
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