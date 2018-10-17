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BM'den AB'ye çağrı: Durdurun

Birleşmiş Milletler, son dönemde rekor sayıda göçmenin boğularak ölmesinden sonra Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:54
BM'den AB'ye çağrı: Durdurun

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl rekor sayıda göçmenin boğularak öldüğü Akdeniz'de acil önlem alması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

Bu akşam Brüksel'de başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi BMMYK ve IOM'den ortak yazılı açıklama yapılarak, Birliğin, Akdeniz'deki göçmen politikası eleştirildi.

Açıklamada, Akdeniz'den botlarla ve teknelerle Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik AB üyesi ülkelerin "gereksiz politik söylemlerinin" göç sorununa çözüm bulunmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

IOM rakamlarına göre, yıl başından bugüne dek bin 839 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği Akdeniz'de acil tedbirler alınması için AB'ye çağrı yapılan açıklamada, Akdeniz'de geçmişe göre göçmen geçişlerinin bu yıl büyük oranda düşmesine rağmen boğularak ölen göçmen sayısında rekor artış olduğuna dikkati çekildi.

"Tehlikeli düzensiz göç hiç kimsenin çıkarına değildir"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB içindeki göç sorununa ilişkin siyasi tartışmalarının gereksiz olduğu kadar gerçeklikle de bütünleşmediğini vurgulayarak, "İnsan hayatından bahsettiğimizi unutmamalıyız. (Siyasi) Tartışmalara tamam ama politik kazanç için göçmenlerin ve mültecilerin günah keçisi yapılmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tehlikeli düzensiz göç hiç kimsenin çıkarına değildir." ifadesini kullanan IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino ise Akdeniz'de düzenli göçün sağlanması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

AB Liderler Zirvesi'nde göç konusu yarın ele alınacak.

Öte yandan IOM istatistiklerine göre, bu yıl 1 Ocak- 4 Eylül arasında Akdeniz'de 88 bin 736 göçmen Avrupa kıyılarına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 143 bin 601 kişi Avrupa'ya geçmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:54
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Avrupa Birliği

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