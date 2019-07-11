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BM'den ABD'ye "Yemen'in bölgesel çatışmaya dönüşmesi önlenmeli" mesajı

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: - "Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek"

11 Temmuz 2019 Perşembe 05:49
BM'den ABD'ye "Yemen'in bölgesel çatışmaya dönüşmesi önlenmeli" mesajı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ''Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek.'' dedi.

Griffiths, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldikten sonra Amerikan radyosu PRI'a açıklamalarda bulundu.

Pompeo ile görüşmesinde ABD yönetimine mesajının ne olduğu sorusuna Griffiths, ''Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek.'' yanıtını verdi.

Yemen'deki krizin "Suudi Arabistan ve İran arasındaki vekalet savaşının merkezi olduğu" belirtilerek, bölgesel çatışmanın engellenmesi için geç olup olmadığı sorusu yöneltilen Griffiths, ''Çok geç olduğunu düşünmüyorum. Ortada henüz sıcak bir savaş yok ama çok fazla ses var Husi hareketi içinde dahi. (Husiler) İran ve diğerleriyle savaş istemiyor. Hızlı ve ciddi bir şekilde gerginliğin azaltılması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Suudi Arabistan'ın sıcak bir savaşa girmesinin ne Yemen ne de bölge için iyi olacağını vurgulayan Griffiths, Yemen'deki insani durumun ise sürekli bu savaşı sona erdirmek için zaman kaybedilmemesi gerektiğini hatırlattığına dikkati çekti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 05:49
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