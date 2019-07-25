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BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı

Genel Sekreter Antonio Guterres, iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin hızlı şekilde yeniden başlaması çağrısında bulundu

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:57
BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinin ardından, ABD ile Pyongyang arasındaki nükleer görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinden endişe duyduklarını söyledi.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerin hızlı bir şekilde yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen haziranda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş ve iki lider nükleer görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabık kalmıştı.

- Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze ateşlediğini duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin Trump ve Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:57
  1. ABD
  2. BM
  3. Donald Trump
  4. Kim Jong -un
  5. Kuzey Kore
  6. nükleer görüşmeler

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