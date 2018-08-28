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BM'den 7 ülkeye 'Cenevre' daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’de yaşanan sorunlara taraf olan ülkeler ile görüşmeler gerçekleştirmek için davetiye gönderdi. Davet edilen ülkeler ile görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentin de yürütülecek.

28 Ağustos 2018 Salı 13:30
BM'den 7 ülkeye 'Cenevre' daveti

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan toplantısında yaptığı açıklamada, "Özel Temsilci De Mistura, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'yi ortak istişarelerde bulunmak üzere 14 Eylül'de BM Cenevre Ofisi'ne davet etti." dedi.

Sözcü Vellucci, Mistura'nın "küçük grup" olarak adlandırdığı ülke temsilcileriyle Suriye görüşmelerinin temelini oluşturan başta "siyasi süreç", Anayasa komitesi kurulmasını kolaylaştırmaya yönelik adımları ve bu konulardaki kapsamlı konuları istişare edeceğini söyledi.

Bir soru üzerine Vellucci, istişare toplantısının bir gün süreceğini kaydetti.

"Küçük grubun" üst düzey diplomatlardan oluşacağı öğrenildi.

De Mistura, 11-12 Eylül'de de Türkiye, Rusya ve İran heyetlerini Cenevre'de ağırlayacak.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:30
  1. BM Cenevre Ofisi Sözcüsü
  2. Suriye sorunu

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