0553 313 94 23

BM'de YPG/PKK skandalı

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile SDG'nin, "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına resmi törenle imza attı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:16
BM'de YPG/PKK skandalı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzaladı.

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran'da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK üyesi Mazlum Abdi ile örgütün "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza attı.

BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirildi.

Özel temsilci Gamba ise "eylem planı" olarak tanımlanan anlaşmaya ilişkin, "Suriye'deki çocukların korunması için önemli bir gün ve SDG'nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren hiçbir örgütün bundan sonra çocukları savaşçı olarak kullanmayacağına dair sürecinin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, eylem planının, "Birleşmiş Milletler ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki aylarca süren istişareler sonucu imzalandığı" ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel Temsilcinin (Virginia Gamba) eylemleri, SDG ya da daha önce de görüşmeler yapmış olduğu hiçbir silahlı gruba siyasi meşruiyet tanındığı anlamına gelmiyor. Onun görevi çocukları çatışmalardan kurtarmak ve kendisi buna odaklanıyor. (Örgütle) etkileşimi hiçbir şekilde herhangi bir gruba meşruiyet tanımıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, ABD'nin sürece dahil olup olmadığına ilişkin ise eylem planının BM ve YPG/PKK'nın paravanı SDG arasında imzaladığını kaydetti.

BM raporuna göre YPG, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:16
  1. BM
  2. çocuk savaşçılar
  3. planı
  4. SDG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatyaspor’da Bolu kampı başladı
    1. Malatyaspor’da Bolu kampı başladı
    2. BM'de YPG/PKK skandalı
    3. Başkent’te sokak ortasında kanlı..
    4. Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar..
    5. İtalya ve Almanya arasında düzensiz..
    6. Tenis: Wimbledon
    7. Amcasıyla barışmak için ortalığı..
    8. Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk..
    9. Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni..
    10. İşte İslam ülkelerinde eşcinsel..
    11. Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: 3..
    12. Botan Çay’ında bulunan araç jandarmayı..
    13. Tarım işçilerini taşıyan minibüs..
    14. Polonya’da maden ocağında göçük: 3..
    15. Başakşehir'den sürpriz teklif!
    16. Gençlerbirliği sezonu açtı!
    17. İstifaların ardından DSP'den açıklama
    18. İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi..
    19. Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis..
    20. İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
    21. Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’..
    22. UNICEF'ten Yemenli çocuklara sağlık..
    23. Başkentte cinayet
    24. Türk hackerlardan Yunan borsasına..
    25. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel..
    26. "Liman kapasitemiz yıllık 120 milyon..
    27. BAE ve Ürdün arasındaki ortak askeri..
    28. Samsun’da Denizcilik ve Kabotaj..
    29. Yaya çarpan otomobil olay yerinden..
    30. Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...
    Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!