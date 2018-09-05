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BM’de kritik toplantı: Trump yönetecek, Ruhani konuşacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bu yıl kritik oturumlara sahne olacak. ABD başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bu ay içinde yapılacak olan İran oturumunu yönetecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:15
BM’de kritik toplantı: Trump yönetecek, Ruhani konuşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bu ay içinde yapılacak İran oturumunu yönetecek. Trump’ın moderatörlüğünde yapılacak oturumda İran’ın uluslararası hukuk ihlalleri ile Ortadoğu’daki istikrarsızlaştırıcı eylemleri ele alınacak.

OTURUM 26 EYLÜL'DE

İran oturumu BM Genel Kurulu’ndaki üst düzey toplantıların düzenleneceği hafta içinde 26 Eylül’de yapılacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise programa göre BM Genel Kurulu’na 25 Ağustos’ta seslenecek. Ancak diplomatlar Ruhani’nin bu tarihten bir gün sonra, Trump’ın oturumu yöneteceği gün genel kurul konuşmasını yapmayı talep edebileceğini belirtiyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Ruhani’nin Trump’ın yöneteceği İran oturumunda konuşmak istemesine karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:15
  1. Donald Trump
  2. Hasan Ruhani
  3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

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