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BM'de ABD-İran gerilimi

BMGK, balistik füze denemesi yapmakla suçlanan İran'ın füze programını görüştü- ABD İran'ın kınanması çağrısı yaptı, İran ise füzelerde nükleer savaş başlığı kullanımı iddialarını yalanladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 05:27
BM'de ABD-İran gerilimi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), balistik füze denemesi yapmakla suçlanan İran'ın füze programını görüşmek üzere toplandı.

İngiltere ve Fransa'nın talebiyle toplanan BMGK, kapalı oturumda İran'ın füze denemesi yaptığı iddialarını görüştü. ABD, İran'ın füze denemeleri nedeniyle kınanması çağrısı yaptı. İran ise füzelerde nükleer savaş başlığı kullanımı iddialarını yalanladı.

İran'ın BMGK kararını ihlal ettiğini savunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, toplantı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın son balistik füze denemesinin tehlikeli ve endişe verici olduğunu belirterek Tahran'ın ''provokatif füze denemesi"nin kınanması çağrısı yaptı.

ABD'nin çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'a nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmaması çağrısı yapıyor.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise İran'ın füze denemesinin BMGK kararına ters düştüğünü söyledi.

Fransız Büyükelçi François Delattre da İngiltere'yle aynı endişeyi dile getirerek İran'a balistik füzelerle ilgili tüm aktivitelerini durdurma çağrısında bulundu.

İran ise BM Daimi Temsilciliği üzerinden yaptığı açıklamada, füzelerde nükleer savaş başlığı kullanımı iddialarını yalanlayarak Tahran'ın BMGK yaptırımını ihlal etmediğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını belirterek "Bu füze, İran'ın Avrupa'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 05:27
  1. ABD
  2. balistik füze
  3. BMGK
  4. iran

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