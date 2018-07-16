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BM'de 192 ülke göç konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin 192'si, göç konusunu küresel çapta ele alan ve göçmenlerin güvenliğini sağlamak ile insan kaçakçılığını azaltmak için hazırlanan sözleşme konusunda anlaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
BM'de 192 ülke göç konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cuma günü yapılan oturumla BM üyesi ülkelerin 18 aydır üzerinde çalıştığı metin konusunda anlaşmaya varıldı. 

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkenin 192'si göç konusunu küresel çapta ele alan ve göçmenlerin güvenliğini sağlamak ile insan kaçakçılığını azaltmak hedefiyle hazırlanan sözleşme metni konusunda anlaştı.

Sözleşme metnini boykot eden tek ülke ABD olurken, Macaristan da şartlı onay verdi.

193 BM üyesi ülkenin 192'si sözleşmenin son metnine onay verdi. Küresel çapta göçü düzenlemeyi hedefleyen ve tam adı "Güvenli, Düzgün ve Düzenli Göç için Küresel Sözleşme” olan metnin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor.

Sözleşmenin ayrıca 11-12 Aralık tarihlerinde Fas Marakeş'te bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıda kabul edilmesi gerekiyor.

Cuma günü üzerinde anlaşılan metin, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor.

34 sayfalık sözleşmenin amacı düzenli göç için yeni bakış açılarının oluşmasını sağlamak ve ülkelerin egemenlik haklarını dikkate alarak devletlerarası iş birliği ile küresel çapta göçü güvenli ve düzgün bir hale getirmek.

"Hiçbir ülke küresel bir olay olan bu durumun yarattığı zorluklar ve fırsatlarla tek başına mücadele edemez” denilen sözleşme metninde, aynı zamanda göçmenlerin haklarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Eylül 2016'da, 193 BM üye ülkesi göç meselesini küresel çapta ele alacak bir metin için çalışma yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu çalışmalara onay veren ülkeler arasında Barack Obama'nın başkan olduğu ABD de vardı ancak Donald Trump yönetimindeki ABD Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, BM'nin göç sözleşmesi çalışmalarından ayrıldığını duyurmuştu.

Washington yönetiminin gerekçesi, üzerinde çalışılan BM metninin ABD'nin göç ve iltica politikalarına uymaması olmuştu.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamayla alınan karar sonrasında ABD'nin göç sözleşmesinde bulunmamasını değerlendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin bir "göç ülkesi” olduğunu ve "er ya da geç” bu sözleşmeye imza atmasını umduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da ülkesinin sözleşmeden çekilebileceğini belirtti.

Sözleşmenin, devletleri sınırlarını göçmenlere açmak zorunda bırakabileceği endişesini yaşadıklarını vurgulayan Szijjarto, "Biz hiç kimsenin varış ülkesi olarak gitmek istediği ülkeyi seçebilme ve bunu yaparak bir dizi sınırı ihlal edebilme hakkının olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Göçmenler konusundaki sert politikalarıyla bilinen Macaristan, sözleşmeyi kabul edip etmemeyi Çarşamba günü mecliste yapacakları oylama ile belirleyecek.

BM'nin verilerine göre dünya çapında 250 milyon göçmen var.

BM Genel Sekreteri Guterres’in de atıfta bulunduğu ve McKinsey şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, göçmenler dünya nüfusunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.

Kaynak: DW

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:41
  1. Barack Obama
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Çarşamba
  4. Macaristan
  5. Obama
  6. Washington

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