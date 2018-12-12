BMC'nin hedefi devler ligi

ANKARA (AA) - BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, bu yıl ciroda 1 milyar dolar sınırını zorlayacaklarını belirterek, "2019'da bu şirket diğer vakıf şirketleri gibi dünya savunma sanayisi liginde ilk 100'e girecek ve onları orada yalnız bırakmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde, Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi Paneli gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yönettiği panele, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katıldı.

Ethem Sancak, şirket olarak bu yıl ciroda 1 milyar dolar sınırını zorlayacaklarını söyledi.

Sancak, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın bizi yarıştırdığı ihalelerden de 6 milyar avroya yakın kontratımız var. 2019'da bu şirket diğer vakıf şirketleri gibi dünya savunma sanayisi liginde ilk 100'e girecek ve onları orada yalnız bırakmayacak." dedi.

Yeni teknolojilerden korkmadıklarını dile getiren Sancak, "ASELSAN gibi bir dev var yanımızda, sıkıştığımız her yerde stratejik partnerimiz. İnsansız kara araçları konusunda da öyle Yunanistan'la değil, ABD'yle yarışacak teknolojileri geliştireceğiz." diye konuştu.

- Yurt dışına giden personel sorunu

Temel Kotil de TUSAŞ'ın yürüttüğü projeler ve insan kaynağı yetiştirme konusundaki çalışmalarını anlattı.

Savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışına eleman kaybettiğini dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Hollanda'da bir şirket var, elemanlarımızı tek tek alıyor. Bu kişilerin gidişine engel olmamız lazım. Bunlar Hollanda'da ne maaş alıyorlarsa, bu maaşı vermek zorunda kalırız. Savunmada olup bizim kadar projesi olan başka bir şirket yok. Bu projelerde gençlerimiz dünyanın isteyeceği noktaya, dünyanın tek tek kapacağı noktaya geliyorlar. Şirketlerimiz zenginleşmek zorunda. Devletin parasıyla değil, iş yaparak zenginleşmek zorunda. Bu kişilere de Hollanda ne veriyorsa vermek zorundayız."

- ASELSAN'ın Ar-Ge çalışmaları

Haluk Görgün ise savunma sanayisinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının üçte birini ASELSAN'nın yaptığına dikkati çekerek, "6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 600'ün üzerinde personel çalışıyor. Ar-Ge ASELSAN'nın olmazsa olmazı. İnovasyonu ve Ar-Ge'yi yönetmek için üniversite ve sanayi ile olan iş birliklerinin farkındayız. Şirketimiz geçen yıl 47 üniversiteyle birlikte çalıştı." dedi.



ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar da ROKETSAN'ın bugün 40'ın üzerinde ürünlerinin olduğunu söyledi.



Ürünlerinin sayısının 5 yıla kadar 60'ı geçeceğini belirten Yaşar, "Bugün artık Türkiye sadece füze vermediklerini, füzenin yanında rampalarını da veriyoruz. Bugün MİLGEM'i veriyorsak üzerinde Atmaca'yı da vereceğiz. Atak veriyorsak üzerinde Cirit'i ile veriyoruz. Başka dost ve müttefik ülkelere gittiğimizde artık Türkiye komple çözüm sunabilir hale geldi. Bu bir aşamadır ancak bu da bize yetmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da milli imkanlarla üretilen silahlardan deniz araçlarında da faydalandıklarını belirterek, "Bazen yurt dışı meşeli silahlarda arıza çıkıyor. Biz arızalanan ürünlerin öncelikle yerli üretilip üretilmediğini kontrol ediyoruz. Sonra sanayi ve ticaret odalarının envanterlerinden tekrar kontrol ediyoruz. Yerli sanayiyi bu şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.