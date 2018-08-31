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BM Yunanistan'ı uyardı! Durum kaynama noktasına ulaştı

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'ı göçmenler konusunda uyardı. BM, Midilli adasındaki göçmen sayısının kapasitenin çok üstünde olduğunu belirterek önlem alınması gerektiğini belirtti.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:15
BM Yunanistan'ı uyardı! Durum kaynama noktasına ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, Midilli adasındaki kabul merkezinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üstünde olduğunu vurguladı ve "durum kaynama noktasına ulaştı" diyerek Yunanistan'ı uyardı. 

"ÖZELLİKLE SAVUNMASIZ BİREYLER RİSK ALTINDA"

Göçmen kabul merkezlerinde giderek kötüleşen insani duruma dikkat çeken Charlie Yaxley, sağlık tesislerinin yetersizliğinden, artan kavga ve cinsel taciz vakalarından endişe ettiklerini söyledi ve "özellikle savunmasız bireyler risk altında" dedi. 

Yaxley, Yunan yetkililerden göçmenlerin mümkün olan en kısa zamanda adalardan tahliye edilmesini istedi.

Sadece Midilli, Sakız ve Sisam adalarında mahsur kalan göçmen sayısı 16 bini buluyor.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:15
  1. BM
  2. Yunanistan

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