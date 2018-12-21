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BM, Yemen'e uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderecek

BMGK, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti

21 Aralık 2018 Cuma 21:51
BM, Yemen'e uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Daimi üyelerden İngiltere'nin sunduğu tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'de ateşkes kararına" destek veren ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Hudeyde ve çevresinde ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturarak, bölgeye ilk olarak 30 günlüğüne uluslararası denetleyiciler göndermesi talep ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:51
  1. ateşkes
  2. BMGK
  3. karar
  4. uluslararası denetleyiciler
  5. Yemen

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