Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

BM, Yemen'deki saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Arap Koalisyonu tarafından Yemen’de gerçekleştirilen ve en az 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadığını açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:04
BM, Yemen'deki saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz günlerde Arap koalisyonu tarafından Yemen’e yönelik saldırılar nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle Hacce kentindeki saldırının ardından hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bilgilerini toplamaya başladıklarını bildirdi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT SAĞLANMALI

BM Sözcüsü, saldırıları kınayarak sorumlularının bulunması ve saldırıda hayatını kaybedenlere maddi ve manevi tazminatın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Yetkililere bağımsız ve şeffaf bir araştırma yapmaları çağrısında bulunan BM, Arap koalisyonundan sivillerin bulundukları bölgelere dikkat etmelerini istedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:04
  1. bmden
  2. yemendeki
  3. saldırılara
  4. kınama
  5. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    1. Demirören Ahmet Hakan'ın ipini çekti!
    2. Askeri mühimmat taşıyan tırda patlama
    3. Lider Galatasaray’dan Beşiktaş mesajı
    4. Almanya Orta Çağa geri döndü!..
    5. TFF olaylı derbi hakkındaki kararını..
    6. Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya 16 ay 20..
    7. Dikkat! 3 gün için 306 TL verilecek
    8. Anne ve babalar çocuklarıyla ne kadar..
    9. Yıldız oyuncuya "Muhammed Salah" tepkisi
    10. MHP'de aday adaylığı başvuruları yarın..
    11. Skandal ortaya çıktı! İsminde..
    12. CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek
    13. BM, Yemen'deki saldırıları kınadı
    14. TOKİ'de kura çekilişi sonuçlandı!
    15. Ahmet Keser'in davası ertelendi!..
    16. Mısır nişastasını halınıza dökerek..
    17. ‘Ve MİT Adil Öksüz’ün izine ulaştı!’
    18. CHP'den bir Gül çıkışı daha: Kendisi..
    19. 'Batı Emperyalizmi etkisi altında..
    20. Antalyalı 'Gazman' bu kez de su..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!