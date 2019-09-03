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BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.

03 Eylül 2019 Salı 13:18
BM, Yemen'de Suudi Arabistan, BAE, hükümet ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve muhtemelen savaş suçları işlendiğini bildirdi.
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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:18
  1. BM
  2. Yemen

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