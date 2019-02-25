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BM Yemen'de "insani yardım planı" için 5 ana hedef belirledi

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
BM Yemen'de "insani yardım planı" için 5 ana hedef belirledi

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2019 insani yardım planı için açlık ve salgınla mücadele başta olmak üzere öncelikli beş hedef belirledi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki insani yardım faaliyetlerinin, "açlıkla mücadelede milyonlarca kişiye yardım, kolera salgını ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi, sivillere yönelik şiddetin durdurulması, sığınmacıların karşılaştıkları risklerin azaltılması ve kamu sektörünün temel hizmetleri sunma kapasitesinin güçlendirilmesi" gibi beş ana hedef etrafında şekilleneceğini kaydetti.

Grande, BM ve müttefiklerinin başlattığı insani yardım planı çerçevesinde 21,4 milyon Yemenli için 4,2 milyar dolar yardım toplanmasının hedeflendiğini belirterek, bunun Yemen için yapılan en büyük insani yardım çağrısı olduğuna dikkati çekti.

Yemen'de 4 yıldır süren çatışmaların, ülkeyi en büyük insani krizin içine soktuğuna işaret eden Grande, "Ülke nüfusunun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç. 10 milyon kişi kıtlık ve açlıktan ölme tehlikesine bir adım uzaklıkta. 7 milyon kişi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

BM, İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın Yemen'deki insani krize yönelik uluslararası üst düzey insani yardım konferansı düzenleyecek.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
  1. 5 ana hedef
  2. BM
  3. insani yardım planı
  4. Yemen

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