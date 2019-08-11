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BM : Yemen’de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler(BM) Yemen’in Aden kentinde BAE destekli güçler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında 3 gündür devam eden çatışmada 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandığını açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:38
BM : Yemen’de 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler(BM) Yemen’in Aden kentinde BAE destekli güçler ile Yemen hükümetine bağlı güçler arasında 3 gündür devam eden çatışmada 40 kişi öldü, 260 kişi yaralandığını açıkladı.


BM’nin yayımladığı raporda, Yemen’in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ilehükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 40kişi hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı kaybedildi.


Aden’deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.


Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirdiğini bildirilmişti. BM, Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere Aden’deki olanların endişe verici olduğunu vurgulamıştı.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün saat 1:00’den itibaren ateşkesi ilan etmiş ve Yemen’deki Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçlerin kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri için çağrı yapmıştı.


Bu sabah Arap Koalisyon, BAE Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçlerin mevzilerini vurduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:38
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