0553 313 94 23

BM Yemen Temsilcisi ile Umman Dışişleri Bakanı "Yemen krizini" görüştü

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması için çıktığı tur kapsamında Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi

05 Temmuz 2019 Cuma 00:31
BM Yemen Temsilcisi ile Umman Dışişleri Bakanı "Yemen krizini" görüştü

MASKAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile Yemen krizinin çözümü konusundaki çabaları görüştü.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması için çıktığı tur kapsamında Umman'a gelen BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen ile bölge ülkelerde güvenlik ve istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılması yönündeki çalışmalar ve BM ile uluslararası toplumun Yemenli tarafları destekleme çabaları ele alındı.

Griffiths salı günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş ve BAE Devlet Bakanı Rim el-Haşimi ile başkent Abdu Dabi'de bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla Rusya, BAE ve Umman'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 00:31
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Umman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    1. Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O..
    2. Manisa'da ev yangını
    3. Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3..
    4. Yolda bulunarak hastaneye getirilen..
    5. Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ:..
    6. BM Yemen Temsilcisi ile Umman..
    7. Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı:..
    8. Trump'ı hedef tahtasına koydular!..
    9. Çam ağacı seyir halindeki aracın..
    10. Devlerin gözdesi Vedat Muriqi kararını..
    11. Bu sefer içen değil kendisi yandı
    12. Irak'ta gazetecileri tehdit eden..
    13. Kapadokya Balon Festivali muhteşem..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Temmuz 2019
    15. Filenin Efeleri, yarı finalde
    16. Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne..
    17. Emniyet teşkilatında atamalar yapıldı
    18. AK Parti grubundan Bilecik Belediye..
    19. Hindistan'da Japon beyin iltihabı..
    20. Denizli'den ilk hac kafilesi uğurlandı
    21. İngiltere, İspanyol tankerine el koydu
    22. Muric, Çaykur Rizespor'da kalma kararı..
    23. CHP’li Çeviköz’den G20 değerlendirmesi
    24. Engelli kadın iş bulamazsa sokak kalma..
    25. Kuşadası Körfezi’nde 34’ü çocuk 58..
    26. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    27. Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    28. Vedat Muriqi: “Kulübümden ayrılmama..
    29. Epilepsi nöbeti geçiren sürücü..
    30. Kayıp hayvanlar drone’la bulundu
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle bir olayda birlikte olabilir miyiz?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Alman İstihbaratı'nın raporunda dikkat çeken Saadet Partisi detayı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor