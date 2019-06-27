BM Yemen Temsilcisi ile hükümet arasındaki buzlar eriyor

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ile yaşadığı yaklaşık iki aylık krizin ardından hükümet kanadından ilk defa Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer ile görüştü.

Ahmer ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Yemen hükümetinin barışın sağlanmasına bağlılığını sürdürmesi konusunda Ahmer'in kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Barış sürecini ilerletmeye kararlı olduğunu aktaran Griffiths, en yakın zamanda taraflarla görüşmelere tekrar başlayacağını ifade etti.

Toplantıda barış sürecinin ilerlemesi için gerekli adımların da ele alındığını belirten Griffiths, Stockholm Anlaşması'nda hızlı ve somut ilerlemenin önemini vurguladı.

- Yemen hükümeti ve BM Temsilcisi Griffiths arasındaki kriz



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti tarafından uzun süredir ağır suçlamalara maruz kalan BM Özel Temsilcisi Griffiths, alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edememek ve bu konuda yeterli olmamakla eleştiriliyordu.

Griffiths ayrıca, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla da itham ediliyordu.

Hadi, geçen ay Guterres'e Stockholm Anlaşması'na göre Hudeyde konusunda atılması gereken adımlarda BM Temsilcisi Griffiths'in tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği iletmişti.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de 22 Haziran'da Hadi'ye yazdığı mektupta ülkesindeki krizin çözümünün BM ile iş birliğinden geçtiğini belirtmişti.



Hadi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ilişkin eleştirilerine cevap olarak değerlendirilen mektupta Guterres, Yemen'in temel endişelerinin nedenlerinin dikkate alınacağını vurgulamıştı.









