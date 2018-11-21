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BM Yemen Temsilcisi, Husilerle görüşmek üzere Sana'da

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
BM Yemen Temsilcisi, Husilerle görüşmek üzere Sana'da

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülkede çatışan taraflar arasında müzakereler yapılması konusunda Husilerle görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Griffiths ile beraberindeki BM heyetini taşıyan uçak Sana Havalimanı'na indi. Griffiths'in Husilerle üst düzey görüşmeler yapacağı belirtilirken ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen hafta ülkedeki savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getireceğini ve esir değişimi için tarafların bir anlaşma imzalamak üzere olduğunu açıklamıştı.

Griffiths'in çabalarına Yemen'de çatışan taraflardan olumlu sinyaller gelmişti.

Husiler, geçen pazar günü Griffiths'in barışın tesis edilmesine yönelik çabalarına destek amacıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulunmuştu.

Yemen hükümeti de iki gün önce İsveç'te yapılması planlanan istişarelere katılacağını duyurmuştu.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:50
  1. Martin Griffiths
  2. Sana
  3. Yemen

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