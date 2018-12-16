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BM Yemen temsilcisi, Husilere Hudeyde'de ateşkes tarihini iletti

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilere Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini bildirdi

16 Aralık 2018 Pazar 02:36
BM Yemen temsilcisi, Husilere Hudeyde'de ateşkes tarihini iletti

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı tarihini Husilere ilettiği belirtildi.

Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter mesajında, "BM temsilcisi, heyet başkanına, Hudeyde'de ateşkes başlangıcı için belirlenen tarihin yazdığı bir mektup teslim etti." ifadesine yer verdi.

Bu tarihin İsveç'te varılan anlaşma gereğince belirlendiğine işaret eden Husi, tarihe ilişkin bilgi vermedi.

Husi ayrıca "BAE, Suudi Arabistan ve ABD koalisyon ülkeleri ile Yemen'deki müttefiklerinin" de anlaşmaya uymasını ümit ettiklerini kaydetti.


Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:36
  1. ateşkes
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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