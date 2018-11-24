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BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in ziyareti sona erdi

- BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, yürüttüğü temasların ardından başkent Sana'dan ayrıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:16
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in ziyareti sona erdi

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 3 gün süren Yemen ziyaretinin ardından başkent Sana'dan ayrıldı.

Temasları kapsamında ülkenin batısındaki Hudeyde kentini ziyaret eden ve Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya gelen Griffths, Sana Havalimanı'ndan hareket etti. Basına açıklama yapmayan Griffths'in Yemen hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Çarşamba günü Sana'ya gelen Griffiths, Yemenli taraflar arasında İsveç'te yapılması planlanan istişare toplantıları öncesi yürüttüğü çalışmalar kapsamında perşembe günü Husi yetkililerle görüştü.

Griffiths ayrıca, hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Hudeyde kentini ziyaret etmişti. Griffiths geçen hafta cumartesi günü, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), istişare toplantılarının yeniden başlaması için lojistik çalışmalarda son düzenlemeleri yaptığını açıklamıştı. Taraflar bu girişime olumlu yaklaşmış Husiler, Suudi Arabistan'a füze saldırılarının durdurulacağını açıklamış, Yemen hükümeti de istişare toplantılarına katılmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

- Yemen'de diyalog çabaları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra geçen eylülde Cenevre'de yapılması planlanan istişare toplantıları da Husilerden katılım sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:16
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
  2. Husiler
  3. Yemen

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