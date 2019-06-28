BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths "barış turuna" çıkıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması çin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret edecek. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla gelecek hafta başında Rusya'yı ziyaret edecek. Griffiths, ardından BAE ve Umman'a gidecek." diye konuştu. Dujarric, Griffiths'in Yemen'deki çatışmaya kapsamlı siyasi çözüm bulunması sözüne bağlı olduğunu vurguladı.

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