BM Yemen konulu istişare toplantılarının devam etmesini umuyor

STOCKHOLM (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında yaptığı açıklamada, meşru hükümet ve Husileri gelecek yıl başında yeniden bir araya getirmeyi umduğunu söyledi.

Özel Temsilci Griffiths, istişarelerin 5'inci gününde başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, heyetlerle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmelerde her iki tarafın da uluslararası insani yardımların Yemen halkına ulaştırılmasına odaklandığını aktaran Griffiths, "Gelecek birkaç gün içinde bir dizi konuda anlaşmalar yapacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Martin Griffiths, tarafların çatışmaların devam ettiği Hudeyde ve Taiz bölgesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik yaklaşımda bulunduğunu belirterek, Yemen nüfusunun önemli bir bölümümünün bu iki bölgede yaşadığına işaret etti.

Hudeyde ve Taiz'de "taraflara silahı bıraktırıp bir barış anlaşması imzalatmanın zorluklarına" dikkati çeken Griffiths, "Bu iki yerde ilerleme kaydedebilirsek, Yemen için büyük bir iş yapmış olacağımızı düşünüyorum. Ayrıca gelecek yılın başlarında tekrar bir araya geldiğimizde büyük bir itici güç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anlaşmalar somut ve maddi olacak"

Martin Griffiths, tarafların anlaşmaya vardığı noktaları İsveç'ten ayrılmadan önce açıklayacağını belirterek, bu anlaşmaların "somut ve maddi" olacağını ifade etti.

Anlaşmaya varılacak konular arasında Sana Uluslararası Havalimanı'nın kuşatılmasına son verilmesinin de yer almasını umduğunu belirten Griffiths, havaalanının uluslararası uçuşlara açılmasını, Hudeyde ve Taiz'e insani yardımların ulaştırılmasını, mahkumların takas programını ve ekonomik reformaları da görmek istediğini kaydetti.

Özel Temsilci Griffiths, 4 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesi ve bir yol haritasının belirlenmesi için Yemen'deki tarafları 2019 yıl başında yeniden bir araya getirmeyi planladığını dile getirerek, "Yemenli tarafların gelecek yıl başında müzakerelerin yeni turunu yapmayı kabul edeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Geçen perşembe günü başlayan İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.



- Yemen'de diyalog çabaları



Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.



2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

