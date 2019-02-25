0553 313 94 23

BM Venezuela sınırındaki şiddet olaylarını kınadı

25 Şubat 2019 Pazartesi 02:02
BM Venezuela sınırındaki şiddet olaylarını kınadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki şiddet olaylarını kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Kolombiya ve Brezilya ile sınırının bazı noktalarındaki şiddet olaylarına dikkat çekilerek, "Bachelet, cuma ve cumartesi günü en az 4 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığının teyit edildiği olaylarda, Venezuela güvenlik güçleriyle hükümet yanlısı unsurların aşırı güç kullanımını özellikle kınıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bachelet ise "İnsanlar vuruldu ve öldürüldü. Diğerleri de gelen raporlara göre gözlerini kaybetmek de dahil hiçbir zaman tamamen iyileşemeyecek şekilde yaralandı. Bunlar utanç verici sahneler. Venezuela hükümeti, (kolluk) güçlerinin silahsız göstericilere ve sıradan vatandaşlara karşı aşırı güç kullanımını durdurmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, hükümetten tansiyonu düşürmesini de istedi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 02:02
  1. Birleşmiş Milletler
  2. BM
  3. Kolombiya
  4. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray futbol anlamında ne yaptı?
    1. Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray..
    2. Ataşehir’de riskli İmar İskan blokları..
    3. Mısır ve Tunus cumhurbaşkanları..
    4. BM Venezuela sınırındaki şiddet..
    5. Adana’da çıkan yangında anne ve bebeği..
    6. Başkentte silahlı market soygunu
    7. Serdar Ali Çelikler derbi tahminini..
    8. Erdoğan Öngeç ailesine misafir oldu
    9. Kahramanmaraş’ta alacak verecek..
    10. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!
    11. Avrupa ülkesinde uçak kazası! Ölüler var
    12. Sokakta kalan evsizlere sıcak yuva
    13. Sudan TMV Okulları’nda mezuniyet..
    14. Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un..
    15. Çok acı kaza: 3 yaşında anne ve..
    16. Suudiler Slaven Bilic'in biletini kesti
    17. "Biz insanlığa ihanet eden bir millet..
    18. Çarpıcı bilgi: İsrail'den Hacı..
    19. Kapatılan FETÖ yurdunda yangın!
    20. ABD'nin yalanı deşifre oldu!..
    21. İİT'den Mescid-i Aksa'nın sembol..
    22. Adana'da yangın
    23. Dev finalde görülmemiş olay!
    24. Husilerden semt pazarına saldırı: 12..
    25. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    26. Kırklareli’de bir ilçede daha okullar..
    27. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    28. Trump ve Kim Jong-un’dan ortak bildiri
    29. İran'da tutuklu Fransız vatandaşı..
    30. Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya..
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    Tamamı Türkiye'de üretilen yerli ve milli Marin Motorumuz, fuarda görücüye çıktı
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"