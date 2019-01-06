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BM temsilcisinin Yemen ziyaretiyle eş zamanlı Hudeyde'de çatışmalar

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen ziyaretiyle eş zamanlı olarak Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşandı

06 Ocak 2019 Pazar 02:42
BM temsilcisinin Yemen ziyaretiyle eş zamanlı Hudeyde'de çatışmalar

HUDEYDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen ziyaretiyle eş zamanlı olarak Hudeyde kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Yemen hükümet güçlerinden Amalika (Devler) bünyesindeki askeri bir yetkili, Husilerin, ateşkes anlaşmasını yeniden ihlal ederek Amalika Güçlerine ait mevzilere yoğun saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, tekrar eden saldırıların ardından Hudeyde'nin güneyinde bir üniversite yakınında çatışmaların çıktığını vurguladı.

Görgü tanıkları da bombardıman nedeniyle Dünya Gıda Programı depolarında büyük bir yangın çıktığını aktardı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu da hükümete bağlı güçlerin, Hudeyde'nin güneyindeki El-Hali ve El-Huk ilçelerinin çeşitli noktalarına düzenledikleri saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen'de savaşan taraflar, karşılıklı olarak birbirlerini Hudeyde'de yürürlüğe giren ateşkesi "ihlal" etmekle suçlayan açıklamalar yapıyor.

İsveç'teki müzakerelerin ardından Hudeyde Limanı ve kenti konusunda tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuş, Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, İsveç'te imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması yollarını görüşmek üzere bugün Sana'ya gelmişti.

BM, Husiler ve Yemen hükümeti arasında 6 Aralık 2018'de başlayan, 13 Aralık'ta liman kenti Hudeyde ve çevresinde ateşkes anlaşmasının kabulüyle sona eren müzakerelerin ardından bu ay sonunda tarafları tekrar ikinci tur görüşmeler için bir araya getirmeyi hedefliyor.

Diplomatlar, müzakerelerin bu kez Kuveyt'te olabileceğini belirtiyor.


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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 02:42
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