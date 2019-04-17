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BM Temsilcisi'nden Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin bombalanmasına tepki

- BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame: "Sivil yerleşim bölgelerinde rastgele patlayıcı silahların kullanılması savaş suçu teşkil eder"

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:59
BM Temsilcisi'nden Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin bombalanmasına tepki

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, dün gece Libya'nın başkenti Trabls'ta sivil yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlenmesini kınadı.

BM Libya Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Selame, "Sivil yerleşim bölgelerinde rastgele patlayıcı silahların kullanılması savaş suçu teşkil eder." ifadesini kullandı.

Bu tür eylemlerin sorumluluğunun sadece faillere değil, aynı zamanda kendilerine emir verenlere de ait olacağını kaydeden Selame, uluslararası ve insani kanunlara saygı gösterilmesi, sivillerin ve sivil tesislerin korunması için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, olayla ilgili elde edilen doğrulanmış bilgilere göre saldırıda 4'ü sağlık çalışanı 14 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Ne olmuştu?

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Trablus'taki saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:59
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame
  2. General Halife Hafter
  3. hava saldırısı
  4. kınama
  5. sivil yerleşim yerleri
  6. Trablus

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