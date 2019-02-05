BM Temsilcisi Pedersen ile Zarif Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi Tahran'ı ziyaret eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü

TAHRAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Pedersen ile Zarif, Suriye'deki yeni anayasa çalışmaları, ülkenin yeniden imarı ve sığınmacıların ülkelerine dönmesi gibi konuları ele aldı. Açıklamada ikilinin ayrıca siyasi reformlar, terörizmle mücadele ve ABD askerinin Suriye'den çekilmesi konularını görüştüğü belirtildi. Pedersen ve Zarif, Suriye'deki sorunların çözümüne ilişkin Tahran yönetimi ile BM'nin yapacağı iş birliğini de değerlendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.