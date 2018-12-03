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BM temsilcisi Husilerin müzakere heyetine eşlik etmek üzere Sana'da

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, İsveç'te yapılması planlanan Yemen müzakerelerine katılacak Husi heyetine eşlik etmek üzere Sana'ya geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
BM temsilcisi Husilerin müzakere heyetine eşlik etmek üzere Sana'da

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, İsveç'te yapılması planlanan Yemen müzakerelerine katılacak Husi heyetine eşlik etmek üzere Sana'ya geldiği belirtildi.

Uluslararası Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanına geldi. Griffiths, gazetecilere ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Siyasi kaynaklar da Griffiths'in Yemenli taraflar arasında İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacak Husi heyetini, Kuveyt uçağıyla götürmek üzere ülkeye geldiğini ifade etti.

Yemen hükumeti, önceki hafta, ülkedeki siyasi krizin çözümü için İsveç'teki müzakerelere katılacağını duyurmuştu.

Yemenli taraflar arasında geçen ay planlanan barış görüşmeleri planının ertelenmesinin ardından Griffiths, son olarak, BM'nin, bu yıl sonuna kadar çatışan tarafları İsveç'te müzakere masasında toplamayı hedeflediğini kaydetmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İsveç'te yapılması planlanan Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için bugün BM ara buluculuğunda yaralı 50 Husi militanın, Umman'a tahliye işlemlerine başladı.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths
  2. BM

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