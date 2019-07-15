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BM Temsilcisi Griffiths Suudi Prens'le Yemen'i görüştü

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile bir araya geldi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:41
BM Temsilcisi Griffiths Suudi Prens'le Yemen'i görüştü

CİDDE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile "Yemen'in bölgesel gerilimlerden uzak tutulmasının" yollarını görüştü.

BM Temsilcisi Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması için gerçekleştirdiği tur kapsamında Cidde'de Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman ile bir araya geldi.

BM Yemen Özel Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Griffiths'in Suudi Prens ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasında kaydedilen ilerleme, Suudi Arabistan'ın Yemen barış sürecine verdiği desteğin yanı sıra Yemen'i bölgesel gerilimlerden uzak tutmanın yolları ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması hedefiyle başladığı tur kapsamında daha önce ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret etmişti. Griffiths, Umman ziyareti sırasında Husi heyetiyle bir araya gelmişti.

Orta Doğu, İran'ın nükleer programı ve bölgesel nüfuz mücadelesinin arka planında ABD ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden müttefikleri ile İran arasında artan bir gerilime tanık oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve BAE desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:41
  1. bin Selman
  2. Griffiths
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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