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BM Tarım ve Gıda Örgütü Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu

BM Tarım ve Gıda Örgütü'nün Genel Direktörlüğüne Çinli Çü Dongyü seçildi- FAO Genel Sekreterliği koltuğuna ilk defa Çinli bir aday oturdu

23 Haziran 2019 Pazar 22:28
BM Tarım ve Gıda Örgütü Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu

MADRİD (AA) - Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) yeni Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu.

FAO Genel Direktörlüğü için yapılan seçimi, rakipleri Fransız Catherine Geslain-Laneelle ve Gürcü Davit Kirvalize'yi geride bırakan Çinli Çü kazandı.

FAO'nun 191 üyesinin kullandığı seçimde, Çü oyların 108'ini, Laneelle 71'ini ve Kirvalize de 12'sini aldı.

FAO tarihinin 9. Genel Direktörü olan ve bu göreve seçilen ilk Çinli olma özelliğine sahip Çü, yaptığı teşekkür konuşmasında, "40 yıldır yürütülen açık politika ve başarılı reform sürecinden sonra vatanıma teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Seçim kampanyası boyunca yoksulluk, açlık, kuraklık sorunu olan bölgelere modern ve dijital tarım teşviki vaadlerinde bulunan Çü, Çin'in Yeni İpek Yolu projesinin üçüncü ülkelere önemli yatırımlar içerdiğini vurgulamıştı.

Çü'nün FAO Genel Direktörlüğüne seçilmesi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yaşandığı bir döneme denk gelmesi açısından da dikkati çekti.

Çin Tarım Bakan Yardımcısı olan Çü, Brezilyalı Jose Graziano da Silva'dan devralacağı ve 4 yıl boyunca sürdüreceği FAO Genel Direktörü görevine 1 Ağustos'ta başlayacak.

Öte yandan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ve Roma'daki BM kuruluşları nezdindeki Daimi Temsilci görevini yürüten Büyükelçi Murat Salim Esenli, FAO Genel Konferansı'na katılarak, Genel Direktör seçiminde Türkiye adına oy kullandı.

Büyükelçi Esenli, FAO Genel Konferansında yaptığı konuşmada, yeni Genel Direktör Çü'yü Çince tebrik ederek, başarılar diledi. Esenli ayrıca, Türkiye'nin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesi kapsamında Çü'nün ihtiyaç duyacağı desteği sağlamaya ve iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:28
  1. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
  2. FAO Genel Direktörü Çinli Qu Dongyu seçildi
  3. FAO Genel Sekreter seçimi

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