BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu ilan etti

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Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi.
28 Ağustos 2018 Salı 10:11
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:11
Suudi Arabistan
Birleşmiş Milletler
yemen
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