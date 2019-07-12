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BM, Suriye’deki sivilleri ve hastaneleri hedef alan saldırıları kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinde hastane ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
BM, Suriye’deki sivilleri ve hastaneleri hedef alan saldırıları kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinde hastane ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ın, Suriye’nin doğusunda ve kuzeyinde Rusya ve Esad rejimi tarafından hastane ve sağlık çalışanlarını hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınadığı belirtildi. Guterres, ”Son hava saldırıları, hastane, sağlık merkezleri ve sivilleri hedef aldı. Bölgedeki en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Maarat al Numan’daki hastane dahil olmak üzere sivil kurumların çoğu bombalandı” ifadelerini kullandı.


Guterres, saldırıları düzenleyenlerden hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:53
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