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BM, Suriye'deki hastane saldırıları için soruşturma başlatacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak- Guterres, açılacak soruşturma kapsamında tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliği çağrısında bulundu

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
BM, Suriye'deki hastane saldırıları için soruşturma başlatacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de rejim ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de gerginliğin azaltılması için imzalanan memoranduma rağmen devam eden saldırılara ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

Açıklamada, Guterres'in BM Sözleşmesi'nin 97. maddesi uyarınca, İdlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapılara yönelik saldırıların soruşturulması kararı aldığı ifade edildi. Guterres, açılacak soruşturma kapsamında tüm taraflara soruşturma ekibiyle iş birliği çağrısında da bulundu.

- Üye 10 ülke "soruşturma başlatılmasını" istemişti

BM Güvenlik Konseyi üyesi 10 ülke ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi İdlib'de hastanelere yönelik saldırılara ilişkin, Guterres'e "soruşturma başlatması" çağrısında bulunmuştu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, saldırıların sorumluların rejim ve Rusya olduğunu belirterek "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
  1. BM
  2. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. Esed Rejimi
  4. İdlib
  5. Rusya
  6. Soruşturma

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