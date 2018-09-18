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BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura: Erdoğan'a teşekkür ediyorum

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkesi korumak için vardığı mutabakata ilişkin, 'Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum.' açıklamasını yaptı.

18 Eylül 2018 Salı 21:50
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura: Erdoğan'a teşekkür ediyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkesi korumak için vardığı mutabakata ilişkin, "Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan çok önemli bir sonuç alındı." dedi.

De Mistura, BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki siyasi duruma ilişkin bilgilendirdi.

PUTİN VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Soçi Zirvesi'nde varılan İdlib mutabakatıyla hayatı tehlike altında olan 3 milyon sivilin korunacağını belirten de Mistura, "Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan çok önemli bir sonuç alındı ve anlaşmanın hızla uygulanmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

İdlib'de krizin engellendiğine ancak endişe verici başka askeri operasyonların yaşandığına ve Suriye'de Rus uçağının düşürüldüğüne dikkati çeken Staffan de Mistura, tüm taraflara, özellikle dramatik sonuçları olacak bir krizin engellendiği bir zamanda gerginliği artıracak askeri faaliyetlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

De Mistura, "BM, Soçi'nin Cenevre sürecini hızlandırmaya katkıda bulunacağına inanıyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:50
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