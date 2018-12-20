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BM, Suriye Anayasası'nı yazacak komitenin tekrar gözden geçirilmesini istiyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura:- "Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor"- "Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor"

20 Aralık 2018 Perşembe 20:43
BM, Suriye Anayasası'nı yazacak komitenin tekrar gözden geçirilmesini istiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM'nin Suriye Anayasası'nı hazırlayacak komitenin "güvenilir" ve "dengeli" olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için 50 ismin bulunduğu listenin hepsine olur vermeye sıcak bakmadığını ve listenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği son brifinginde, anayasa komitesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinde Suriye rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerin bulunduğu üç ay gruptan 50 ismin bulunacağı 150 kişinin yer alacağını ve her gruptan seçilecek 15 isimle oluşturulacak 45 kişinin ise anayasayı hazırlayacağını söyledi.

De Mistura, ''Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor. Bu nedenle gidilecek bir mil daha var.'' dedi.

Hiçbir listenin mükemmel olmayacağını ifade eden de Mistura, ''Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 4 yıl 4 ay görev yapan de Mistura, ay sonunda bu görevinden ayrılacak ve koltuğunu Norveçli diplomat Geir Pedersen'a teslim edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:43
  1. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

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