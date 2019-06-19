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BM Sözcüsünden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric:- "Genel Sekreter Antonio Guterres, gazetecilerin korunmasına ilişkin kendisine yönelik tavsiyeleri tamamıyla dikkate alacaktır"- "Genel Sekreter (Kaşıkçı cinayetine ilişkin) duruşunu koruyor"

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:36
BM Sözcüsünden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Cemal Kaşıkçı cinayeti raporundaki gazetecilerin korunmasına yönelik tavsiyeleri dikkate alacağını söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında hazırladığı raporda BM Genel Sekreteri Guterres'e yönelik yapılan "bağımsız soruşturma" çağrısına ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu raporu bu sabah aldıklarını, okumaya ve üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Dujarric, "Raporda birçok tarafa birçok tavsiye var. Genel Sekreter Guterres, gazetecilerin korunmasına ilişkin kendisine yönelik tavsiyeleri tamamıyla dikkate alacaktır." ifadesini kullandı.

- "Guterres duruşunu koruyor"

Guterres'in en başından beri Kaşıkçı cinayetini "korkunç" olarak nitelendirdiği, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısını sürekli yinelediğini anımsatan Dujarric, "Guterres bu duruşunu koruyor." dedi.

Dujarric, daha önce de belirttikleri gibi BM Genel Sekreteri Guterres'in herhangi bir üye ülkenin talebi olmadan cezai soruşturma açamayacağına vurgu yaparak, "Eğer üye ülkeler tam ve verimli bir cezai soruşturma yürütemezse uygun yasalar çerçevesinde, Güvenlik Konseyi kararına taraf ülkelerin verdiği destekle bir soruşturma açılabilir. Tüm üye devletler bu konuda iş birliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Kaşıkçı'nın ailesi de cinayete ilişkin cevapları almayı hak ediyor." diye konuştu.

- Callamard'ın Kaşıkçı raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

- Rapor için Türkiye'de 1 hafta kaldı

Callamard, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma için 28 Ocak-3 Şubat arasında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde, Callamard'a, avukat Helena Kennedy ve adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik etmişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:36
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  2. BM Genel Sekreter Sözcüsü
  3. Cemal Kaşıkçı

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