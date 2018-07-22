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BM sekreterinden skandal açıklama: Filistinliler İsrail'i proveke ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü görmezden geldi. Yıllardır İsrail zulmüne karşı mücadele eden Filistinlileri provokatör olarak tanımlayan BM "Hamas ve Filistinli diğer gruplar sınırda roket atışlarına ve provakasyonlara son vermeli.'' dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 09:21
BM sekreterinden skandal açıklama: Filistinliler İsrail'i proveke ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Gazze'nin güneyinde İsrail askerlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddeti meşru sayacak bir skandala imza attı. Yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını hafifletecek cümleler kuran Genel Sekreter, toprakları için mücadele eden Filistin halkını provokatör olarak gördü.

Hamas ve Filistinli diğer gruplara sınırda roket atışlarına ve provakasyonlara son vermesi, İsrail'e ise durumu daha fazla kışkırtmaktan kaçınmak için maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu tehlikeli duruma son vermek için tarafları BM ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile çalışmaya davet eden Guterres, ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak.'' uyarısı yaptı.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırıda 4 Filistinli şehit olmuştu. İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 09:21
  1. Ordu
  2. filistin
  3. israil
  4. Birleşmiş Milletler

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