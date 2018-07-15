BM Raporu: Afgan siviller için en kanlı dönem

Afganistan'da sivil ölümleri 2018'in ilk yarısında rekor kırdı. Son 10 yılın en kanlı dönemini yaşayan ülkede Birleşmiş Milletler'in son raporu acı durumu gözler önüne serdi. Rapora göre 1 Ocak ile 30 Haziran arasında ülkede yaşanan çeşitli saldırılarda ölen sivil sayısı 1692'ye ulaştı. Bu rakam 2009'dan beri alınan en yüksek veri olarak tarihe geçti. Birleşmiş Milletler bu saldırıların yarısının IŞİD, yüzde 40'ının ise Taliban tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olaylarda 5 bin 122 kişi yaralandı.

Raporda öne çıkan diğer bir başlık da, en fazla can alan saldırı yöntemleri. Sivil ölümlerinde intihar saldırıları başlıca rolü oynarken, askerlere karşı gerçekleşen saldırılar ikinci en ölümlü yöntem oldu.

Öte yandan bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hava saldırılarında ölen sivil sayısı yüzde 52 artış gösterek 149 ölü, 204 yaralıya ulaştı.

(Euronews Türkiye)