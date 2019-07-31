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BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı

BM özel raportörleri, İsrail'e, Anadolu Ajansı çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'u, başka bir ülkeye sınır dışı etme girişimine son vermesi çağrısında bulundu

31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:54
BM raportörlerinden AA foto muhabiri için İsrail'e çağrı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, İsrail'e, Anadolu Ajansı (AA) çalışanı Filistinli foto muhabiri Mustafa ﻿Kharouf'u, başka bir ülkeye sınır dışı etme girişimini durdurması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, Kharouf'u hiç yaşamadığı ve yasal oturum izninin bulunmadığı Ürdün'e sınır dışı etme çabalarının, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde ciddi endişelere neden olduğunu kaydetti.

Lynk, AA foto muhabirinin zorla sınır dışı edilmesinin, Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geleceğini ve Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç olarak tanımlanacağını belirtti.

BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye de yaptığı açıklamada, Kharouf'un gözaltında tutulmasının ve sınır dışı edilmesinin, bir foto muhabiri olarak düşünce ve ifade özgürlüğü haklarına doğrudan müdahale olduğunu vurguladı.

BM raportörleri, İsrail hükümetinin, Kharouf'u, özgürlüğünden keyfi olarak mahrum bırakmaması ve Kharouf'un düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

- 22 Ocak'ta gözaltında alınmıştı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları, Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparmış olacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 23:54
  1. AA foto muhabiri
  2. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf
  3. BM
  4. Filistin
  5. İsrail

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