0553 313 94 23

BM personeline cinsel taciz anketi

BM adına 30 bin 364 BM çalışanının katılımıyla 6 dilde yapılan anket sonuçlarına göre, üç personelden biri son 2 yılda bir tür cinsel istismara uğradığını söyledi

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
BM personeline cinsel taciz anketi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) personelinin üçte birinin, son 2 yılda cinsel tacize uğradığını ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Deloitte danışmanlık şirketinin BM adına, 30 bin 364 BM çalışanının katılımıyla 6 dilde online yaptığı anket sonuçlarına göre, son 2 yılda her üç personelden biri, ofis ve sahada "bir tür cinsel istismara" uğradığını söyledi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 22'si rahatsız edici buldukları cinsel içerikli hikaye ya da şakaya, yüzde 14'ü görünüşleri ya da vücutlarıyla ilgili ''çirkin'' sözlere, yüzde 10'u kendilerini utandıran ya da rahatsız eden jest ve mimiklere maruz kaldığını ve yüzde 10'u da kendilerini rahatsız hissettikleri durumlar yaşadıklarını belirtti. Katılımcıların üçte biri uğradığı cinsel istismarın ardından şikayette bulunduğunu da ifade etti.

Ankete göre tacizde bulunan her üç kişiden ikisi erkekti. İlk kez yapılan ankete katılım yüzde 17 olarak açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM çalışanlarına gönderdiği mektupta, ankete katılım oranının düşük kalmasının, cinsel tacizin açıkça tartışılabilmesi için daha uzun bir yol gidilmesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti.

İlk kez yapılan bu anketin, cinsel taciz konusu üzerine eğilmek için önemli bir adım oluşturmasını umduğunu belirten Guterres, cinsel tacize ''sıfır tolerans'' gösterileceğini vurguladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:50
  1. BM
  2. cinsel istismar
  3. rapor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    1. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    2. Piyasa güne artı rezervle başladı
    3. Turkcell'den 1 yılda 58 milyon TL'lik..
    4. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    5. CHP Karşıyaka belediye başkan adayı 2019
    6. Asya borsaları
    7. Borsa, güne yükselişle başladı
    8. Savunma sanayii Türkiye’nin gururu
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyespor,..
    10. Gram altın 225 lira seviyelerinde
    11. Mersin'de ulaşıma kapanan yoldaki..
    12. Özelleştirme kararları
    13. Bolu Dağı'nda kar yağışı! Yarım..
    14. Bakanlığı harekete geçiren tarih!
    15. Gri listedeki terörist Şırnak'ta..
    16. BM personeline cinsel taciz anketi
    17. GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü..
    18. Dolar/TL, 5,4280 seviyesinde işlem..
    19. Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında
    20. ABD'den İran hamlesi! Gözaltına alındı
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var