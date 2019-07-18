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BM Özel Raportöründen "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısı

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, ASEAN ve bölge ülkelerinden Myanmar'a karşı sert eylemde bulunma çağrısı yaptı- Özel Raportör Lee:- "Myanmar'da devam eden ağır insan hakları ihlalleri, bu ülkenin etrafındaki insanların yaşamlarını tehlikeye atıyor ve Güney ve Güneydoğu Asya'daki barış ve güvenliği tehdit edecek boyutta Myanmar'ın komşu ülkelerini acımasızca etkiliyor"

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
BM Özel Raportöründen "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'daki insan hakları ihlallerinin bölgesel barışı tehdit ettiğini belirterek, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve bölge ülkelerine, Myanmar'a karşı daha sert eylem çağrısında bulundu.

Özel Raportör Lee, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Tayland'daki 11 günlük temaslarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki insan hakları ihlallerinin Güney ve Güneydoğu Asya'da ciddi sorunlar oluşturduğuna dikkati çekti.

Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland'da Myanmar'dan gelen yaklaşık 1,5 milyon mültecinin yaşadığını aktaran Lee, Myanmar'daki insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinin bölgeye yayılmasının bu sorunlara örnek teşkil ettiğini anımsattı.

Myanmar'a erişim izni talepleri sürekli reddedilerek ülkeye girişi engellenen Lee, "Myanmar'da devam eden ağır insan hakları ihlalleri, bu ülkenin etrafındaki insanların yaşamlarını tehlikeye atıyor ve Güney ve Güneydoğu Asya'daki barış ve güvenliği tehdit edecek boyutta Myanmar'ın komşu ülkelerini acımasızca etkiliyor." uyarısında bulundu.

Lee, bölge ülkeleri ve ASEAN'ın Myanmar'daki insan haklarını sona erdirmek için oynayacağı rolün önemine vurgu yaparak, "ASEAN ve bölge ülkelerini Myanmar'a karşı daha sert eylem yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel Raportör Lee, dün, ABD'nin Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı yaptırım kararını yetersiz bulduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü, Myanmar ordusuna bağlı 4 üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:03
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