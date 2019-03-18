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BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk:- "İsrail'in Filistinlerin doğal kaynaklarını gasbetme ve çevreyi göz ardı etme politikası, Filistinlileri çok önemli varlıklarından yoksun bıraktı"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:23
BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında doğal kaynakları İsrail'in kendi çıkarı için kullanmasına tepki gösterdi.

Özel Raportör Lynk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin temiz su kaynaklarına erişiminin İsrail tarafından engellendiğini vurguladı.

İsrail'in, Filistin halkının doğal kaynaklarını kendi çıkarı için kullandığını belirten Lynk, "İsrail'in Filistinlerin doğal kaynaklarını gasbetme ve çevreyi göz ardı etme politikası, Filistinlileri çok önemli varlıklarından yoksun bıraktı." ifadesini kullandı.

Lynk, Gazze'deki doğal içme suyu kaynaklarının tahrip edilmesi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin su kaynaklarına erişememesiyle suyun, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik insan hakları ihlallerinin güçlü bir sembolü haline geldiğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:23
  1. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk
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