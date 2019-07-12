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BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerinin hesabının sorulmamasının, "işgalci güce" daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdiği uyarısını yaptı- Özel Raportör Lynk:- "İsrail’in 52 yıllık işgale ilişkin tutumu modern uluslararası hukuka bir hakarettir"

12 Temmuz 2019 Cuma 19:39
BM Özel Raportörü'nden İsrail uyarısı ve tepkisi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda hesap verebilirliğinin sağlanamasının "işgalci gücü daha fazla Filistin toprağını ilhak etmeye teşvik ettiği" uyarısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, Ürdün'ün başkenti Amman'da sürdürdüğü bir haftalık temasların ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin ve İsrail'den insan hakları kuruluşlarının temsilcilerinin, hükümet ve BM yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Lynk, "işgalci gücün" kendisinin bir kez daha Filistin topraklarına girmesini reddettiği için görüşmeleri Amman'da yapmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Lynk, "Bu reddetme, İsrail'in bir BM üyesi olarak BM insan hakları uzmanlarıyla tam olarak iş birliği yapma zorunluluğu ilkesine aykırıdır." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarının genelinde İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerinin hesap verebilirliğinin sağlanamamasına tepki gösteren Lynk, bu durumun "işgalci bir güç" olarak İsrail'i daha fazla Filistin toprağını ilhak etmeye teşvik ettiği uyarısını yaptı.

Lynk, BM'nin defalarca Doğu Kudüs'ün ilhakının hukuksuz ve İsrail yerleşimlerinin gayrimeşru olduğunu ve İsrail'in uluslararası sözleşme ve yasalara aykırı olarak Filistin halkının insan haklarını ihlal ettiğini belirttiğini anımsatarak, "İsrail’in 52 yıllık işgale ilişkin tutumu modern uluslararası hukuka bir hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Raportör Lynk, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in yaptığı ihlallerden dolayı sorumlu tutulmasının "tam zamanı" olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:39
  1. BM İnsan Hakları Özel Raportörü
  2. Filistin
  3. İşgalci güç
  4. Michael Lynk

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